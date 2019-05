A luat telefonul fostei soţii. A văzut ce aplicație a instalat şi a alertat imediat poliția! Inuman!

Când a împrumutat telefonul fostei soţii, nici prin gând nu i-a trecut că, de îndată ce-l va deschide, va fi forţat să sune de urgenţă la Poliţie! Femeia ascundea un secret dezgustător!

Un bărbat din Tulsa, Oklahoma, a mers să-şi ia fiica de la mama sa. Cei doi erau divorţaţi recent, iar copila avea puţin peste un anişor. Soarta a făcut ca tocmai în acel moment să nu-i mai meargă telefonul. Dar, cum bărbatul avea nevoie să dea un telefon extrem de important, l-a luat pe al fostei soţii. Când l-a deschis, însă, a simţit cum cade din picioare... Şi era un munte de om! Fosta sa soţie, mama copilului lor, avea instalată o aplicaţie asociată cu exploatarea sexuală a copiilor.



Cu ochii în lacrimi şi roşu de furie, bărbatul a avut totuşi puterea să o deschidă. Ce a văzut acolo, însă, l-a făcut să alerteze imediat poliţia! Fosta sa soţie îi trimitea actualului iubit poze şi filmuleţe în care apărea fiica lor! Micuţa era imortalizată fără haine sau în timp ce era abuzată sexual chiar de mama ei!







Când au venit, poliţiştii, puşi în faţa unor probe de necontestat, au săltat-o pe femeie fără să mai stea pe gânduri! A fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru abuz sexual şi întreţinere de relaţii sexuale cu minori sub 12 ani. Pe numele său a fost stabilită o cauţiune de 250.000 de dolari.



În zadar a încercat să se justifice, spunând că a fost forţată de iubitul său să facă asemenea gesturi. Atât poliţiştii, cât şi judecătorii au fost de neînduplecat!



"Când am primit telefonul, nu ne venea să credem ce ni se spunea! Pur şi simplu credeam că este o minciună, un apel fals... Abia când am ajuns la faţa locului ne-am dat seama că femeia era un monstru! Cum poţi să faci aşa ceva unui copil? Mai mult, era propriul copil...", au spus poliţiştii.