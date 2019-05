A întârziat în fiecare zi la serviciu. Cand patronul a aflat motivul, i-a dublat salariul

George lucreaza la o multinationala, insa nu se poate lauda cu cine stie ce salariu. Barbatul in varsta de 32 de ani intarzia in ultimele doua saptamani in fiecare zi la serviciu.

Colegii au inceput sa il parasca la patron. Dupa barfele de rigoare, seful a vrut sa aiba o discutie in privat cu angajatul.

„George e unul dintre angajatii cu cel mai mare potential din firma. Niciodata nu a intarziat rapoartele si a stat peste program chiar daca i-am zis sa plece acasa cand se termina orarul. I-am apreciat tot timpul devotamentul, insa, intr-o perioada intarzia zilnic la serviciu.

Eu am aflat asta tarziu, dupa ce ceilalti angajati s-au plans ca intarzie in fiecare zi cate o jumatate de ora, in conditiile in care si ei sunt nevoiti sa strabata cu masina sau mijloacele de transport in comun cam aceiasi kilometri.

George mi-a spus ca nu a reusit sa ajunga la timp pentru ca venea zilnic, pe jos, la serviciu. Venea pe jos aproape 7 kilometri pentru ca nu avea bani de taxi sau tramvai. L-am intrebat ce s-a intamplat, daca il pot ajuta cu ceva, daca il pot imprumuta cu bani, iar el mi-a zis ca numai Dumnezeu il mai poate ajuta. In ultimele saptamani, a dat toti banii la spitale pentru ca mama lui, care sufera din cauza inimii, era sub supraveghere medicala permanenta.

Am inteles perfect motivele sale si chiar am ramas impresionat. Mi-am dat seama ce om de calitate am si l-am privit in acel moment mai mult decat pe un simplu angajat. M-am hotarat sa ii dublez salariul ca sa isi poata ajuta mama bolnava. A inceput sa planga precum un copil si, din acel moment, trebuie sa recunosc ca relatia mea cu angajatii s-a imbunatatit. E usor sa arunci cu noroi in ceilalti fara sa stii ce se intampla in viata lor. George este un exemplu pentru mine si pentru tine”, scrie patronul barbatului, potrivit Revistateo.ro.