A întârziat în fiecare zi la serviciu. Cand patronul a aflat motivul, i-a dublat salariul

George lucreaza la o multinationala, insa nu se poate lauda cu cine stie ce salariu. Barbatul in varsta de 32 de ani intarzia in ultimele doua saptamani in fiecare zi la serviciu.

A intarziat la serviciu zilnic. Motivul este emotionant

Colegii au inceput sa il parasca la patron. Dupa barfele de rigoare, seful a vrut sa aiba o discutie in privat cu angajatul.

„George e unul dintre angajatii cu cel mai mare potential din firma. Niciodata nu a intarziat rapoartele si a stat peste program chiar daca i-am zis sa plece acasa cand se termina orarul. I-am apreciat tot timpul devotamentul, insa, intr-o perioada intarzia zilnic la serviciu.

Eu am aflat asta tarziu, dupa ce ceilalti angajati s-au plans ca intarzie in fiecare zi cate o jumatate de ora, in conditiile in care si ei sunt nevoiti sa strabata cu masina sau mijloacele de transport in comun cam aceiasi kilometri.

