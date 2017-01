A îngheţat tot continentul! Europa, sub un val de frig polar. Zeci de persoane au murit

Europa este traversată sâmbătă de front atmosferic deosebit de rece care a adus temperaturi polare ce au cauzat moartea a douăsprezece persoane, în Polonia și Italia, iar Moscova are parte de cel mai friguros Crăciun ortodox pe rit vechi din ultimii 120 de ani, informează AFP, citat de Agepres.

Zece persoane au murit din cauza frigului în ultimele două zile în Polonia, iar bilanțul riscă să se agraveze în acest weekend, temperaturile rămânând sub—20 grade Celsius. "Șapte persoane au murit în cursul zilei de vineri, care a fost cea mai tragică din această iarnă", a declarat sâmbătă Bozena Wysocka, purtătoare de cuvânt a Centrului guvernamental de securitate națională (RCB). "Am înregistrat alte trei victime" cu o zi înainte, a adăugat ea, ceea ce ridică la 53 de persoane bilanțul victimelor de hipotermie înregistrate de la 1 noiembrie.



În Italia, valul de frig care afectează țara începând de vineri a provocat moartea a cel puțin două persoane fără adăpost, la Florența și Avellino, lângă Napoli. În această țară a nins abundent în zona centrală, dar și în Apulia (sud-est) unde aeroporturile din Bari și Brindisi au fost închise sâmbătă dimineața, aceeași măsură fiind luată și în Sicilia și Insulele Eoliene.



Moscova are parte de cel mai rece Crăciun ortodox pe rit vechi din ultimii 120 de ani. Temperaturile au ajuns la circa—30 de grade Celsius în timpul nopții, potrivit agenției de știri RIA Novosti. În Sankt Petersburg, (nord-est), unde temperaturile au atins circa—24 de grade Celsius, poliția a anunțat că a descoperit cadavrul unei persoane decedată ca urmare a hipotermiei în noaptea de vineri spre sâmbătă.



Istanbul a fost și el afectat, sâmbătă, de o furtună de zăpadă care a paralizat viața de zi cu zi a locuitorilor celui mai mare oraș din Turcia, fiind perturbat traficul aerian, maritim și rutier. Circa 400 de zboruri programate pentru sâmbătă și duminică, pe rute naționale cât și internaționale, au fost anulate pe aeroporturile Ataturk și Sabiha Gokcen. Autostrada din nordul metropolei a fost închisă, iar mai multe autovehicule mari de transport au rămas blocate pe aceasta din cauza ninsorilor din cursul dimineții. Toate cursele de feribot dintre zona europeană și cea asiatică a Istanbulului au fost suspendate pe parcursul zilei de sâmbătă, a precizat sursa citată. În plus, autoritățile au suspendat sâmbătă dimineață traficul maritim în Strâmtoarea Bosfor, în ambele sensuri. Meteorologii au anunțat că ninsorile vor continua toată ziua de sâmbătă, însă se vor domoli în cursul serii. Însă, în Istanbul, temperaturile vor rămâne sub valoarea de 0 grade Celsius pe parcursul zilelor următoare.



În Bulgaria, doi migranți clandestini irakieni au fost găsiți morți, vineri, pe muntele Strandja (sud-est), în timp ce țara este afectată de furtuni de zăpadă. Bărbații, în vârstă de 28 și 35 de ani, au fost descoperiți înghețați într-o pădure. În aceeași zi, peste 100 de orașe și sate au rămas fără curent electric din cauza viscolului.



Și în Grecia, un migrant afgan în vârstă de 20 de ani, a fost găsit decedat din cauza frigului, marți, în zona de nord a țării, precizează AFP. Sâmbătă, la Atena, se înregistrau 0 grade Celsius, iar în nordul țării au fost semnalate temperaturi de până la—15 grade Celsius.



În Elveția, în noaptea de vineri spre sâmbătă, mercurul din termometre a coborât până la valoarea de—19 grade Celsius la Davos și—15,5 grade Celsius la Berna (centru). Cele mai scăzute temperaturi din această iarnă din Elveția au fost raportate vineri dimineața în La Brévine:—29,9 grade Celsius la altitudinea de 1.000 de metri. Această localitatea deține recordul absolut de ger din Elveția:—41,8 grade Celsius la 12 ianuarie 1987.





Regiunea Adriatică a fost și ea lovită de valul de frig, în special zona Split, în Croația, unde temperatura ajunsese sâmbătă dimineață la—7 grade Celsius, cea mai scăzută din acest oraș-port din ultimii 50 de ani, după cum a informat Institutul național de meteorologie.



În Franța, în zona Parisului, temperaturile din timpul nopții de vineri spre sâmbătă au fost "preponderent negative", situându-se între—3 și—11 grade Celsius.



Și locuitorii din Germania au avut parte de cea mai friguroasă noapte din această iarnă, cu temperaturi de—26 de grade Celsius înregistrate de serviciul meteorologic în două localități bavareze din sud și de—25 de grade Celsius la Oberstdorf (sud-est). La Berlin, mercurul din termometre a ajuns la—15 grade Celsius.



Valul de frig s-a abătut vineri în mai multe țări din Balcani, aducând temperaturi de până la—27 de grade Celsius. Cele mai afectate au fost regiunile montane din Bosnia și din sudul și estul Serbiei, mai arată sursa citată. Principala autostradă din Serbia a fost închisă, vineri, pe mai multe secțiuni din cauza "dopurilor" de zăpadă înalte de până la doi metri.