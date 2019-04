A încercat să ridice peste 100 kilograme deasupra capului. Ce-a urmat e din filme de groază!

O sportivă de 30 de ani și-a distrus cariera în doar câteva secunde. Ea era într-o competiție extrem de importantă pentru viitorul ei și trebuia doar să ridice 103 kilograme deasupra capului. S-a pregătit, era suficient de încălzită, doar că nu a luat în calcul greutatea prea mare. Chiar dacă a crezut, până în ultima secundă, că poate reuși performanța, finalul a venit mult prea repede și mult prea brutal.

Gaelle Nayo Ketchanke e o sportivă de 30 de ani care reprezenta Franța într-o competiție importantă. La Campionatul European de Haltere, găzduit în Batumi, Georgia, ea a încercat să ridice 103 kilograme deasupra capului. Sportiva concura la categoria ei de greutate. Ea cântărește 76 de kilograme.

Înainte să eșueze și să-și încheie prematur cariera, ea a încercat de două ori să ridice greutățile. N-a avut nicio șansă. A treia oară spera să fie cu noroc, dar n-a fost chiar așa.

Ce s-a întâmplat cu sportiva din Franța?

În momentul în care a încercat să ridice cele 107 kilograme, ea a reușit să facă asta până când greutatea a ajuns deasupra capului. În acel moment, mâna stângă a cedat. Toată greutatea i-a distrus încheietura cotului.

În videoul de mai sus vezi și cum, nemaiputând să susțină greutatea prea mare, aceasta cade pe ea.

În trecut, Ketchanke a câștigat argintul la campionatul găzduit în România. Imediat după acest incident teribil, ea a fost dusă de urgență la spital.

Și-a rupt brațul stâng în două locuri și a suferit o luxație la cot. Din păcate pentru sportivă, ea era pe listă pentru Olimpiada din Tokyo, din 2020. E foarte puțin probabil acum că va mai ajunge acolo.

„Vin de la Europene cu o accidentare la cot, după ce am încercat să ridic 107 kg, dar am câștigat medalia de bronz cu 103 kg. Am primit o mulțime de mesaje de sprijin care m-au făcut să mă simt mai bine", a scris sportiva pe contul de Instagram.

Cu toate acestea, sportiva Nayo Ketchanke a câștigat medalia de bronz pentru cele 103 kilograme pe care le-a ridicat deja la smuls înainte de acest moment. Totuși, n-a reușit să mai puncteze la total.