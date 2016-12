A început să plângă în timp ce era controlată la aeroport. Ce spune femeia că i-a făcut angajata

Un reporter CNN a publicat videoclipul în care Angela Rye este controlată ”agresiv” de către o femeie, angajată a aeroportului. Scanerul corporal a alertat ofițerul care făcea controlul că există suspiciunea unor obiecte sau substanțe interzie în dreptul organelor genitale ale Angelei Rye. Apoi, ofițerul care îi făcea controlul corporal a anunțat-o că va trebui să îi atingă părțile intime pentru a se asigura că nu transportă nimic periculos, potivit click.ro.



Angela Rye a început să plângă după ce a fost atinsă în zona organelor genitale. Femeia susține că așa ceva nu se face în timpul unui control corporal normal și că ce i s-a intâmplat ei nu face parte din protocolul securității aeroportului. Angela crede că i-a fost invadată intimitatea și că i-au fost încălcate drepturile. De asemenea, Rye a declarat că angajata aeroportului nu a atins-o ușor, așa cum i-a spus înainte, ci i-a "introdus mâna în zona intimă". Reprezentanții Aeroportului Metropolitan din Detroit susțin că declarația Angela Rye este exagerată și că angajata respectivă a urmat protocolul.

I asked the police officer to film this so I can send to @TSA. I'm hoping my humiliation will fix the system. #TSAVaginaMonologues pic.twitter.com/lypkkcpZCW