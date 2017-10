A împărțit vestiarul cu Ronaldinho, dar acum vrea să joace în Liga 1

După perioade petrecute la PSG, Levante, FCSB sau Viitorul, mijlocașul Alexandru Lazăr încearcă să pună umărul la ascensiunea celor de la Clinceni.

Liga a II-a a devenit din ce în ce mai interesantă pentru fotbaliștii care încearcă să reintre în circuit. Așa se face că nu sunt deloc întâmplătoare transferuri la echipele din eșalonul inferior ale jucătorilor cu ștate vechi în Liga 1 și nu numai.

Un exemplu elocvent îl reprezintă mutarea pe care a făcut-o în vară Alexandru Lazăr. Fotbalistul cu junioratul bifat în Franța, la PSG, și trei ani petrecuți la Levante, în Spania, a luat-o de la zero, în liga a doua. A ales echipa pregătită de Erik Lincar, Academica Clinceni.

„Am decis acum să rămân în țară și sper să terminăm cât mai sus, să ajung din nou în Liga 1. Avem un grup unit, bază de antrenament și condiții foarte bune. Lincar este antrenor foarte bun, locul din clasament i se datorează lui. Avem o relație bună cu el, organizează bine jocul”, a mărturisit mijlocașul de 26 de ani, unul dintre cei mai experimentați din lotul celor de la Clinceni.

Lazăr nu uită că primii pași în fotbalul adevărat i-a făcut la Paris Saint-Germain, acolo unde a împărțit vestiarul cu ”dințosul” Ronaldinho și portughezul care face legea la FCSB, Teixeira.

”Când eram copil am jucat la juniorii lui PSG, era în perioada cu Ronaldinho... Am fost coleg și cu Teixeira. Am și poze cu ei. Era o echipă mare atunci, dar acum s-au investit foarte mulți bani, este alt PSG. Oricum, am rămas fan, mă uit la toate meciurile lor”, explică fotbalistul de la Clinceni.

Deși a mai jucat în străinătate - 3 ani la Levante - ”ața l-a tras” tot spre țară, și, după o scurtă experiență la FCSB și una la Viitorul, a început declinul carierei sale.

”Am avut o accidentare serioasă la genunchi după ce am ajuns la Timișoara și de atunci m-am dus în cap. Neșansa a făcut să nu mai am încerderea unui antrenor, poate și că am plecat mult afară, am dispărut din peisaj... Cert este că acum vreau să rămân cât mai mult aici, să promovez cu Clinceni”, mărturisește Alexandru Lazăr.

Fotbalistul și-a făcut planurile și spune că, ajutați un pic de noroc, cei de la Clinceni pot produce surpriza în liga secundă:” Depinde mult viitorul nostru de cât se va investi, că din punct de vedere fotbalistic noi vom încerca să dăm totul. În funcție de locul pe care terminăm turul, vedem din iarnă cum vom continua. Sunt câteva echipe puternice în lupta pentru promovare: Hermannstadt, Călărași, poate și Chindia. Eu cred că cei de la Călărași vor promova direct. Au victorii pe bandă rulantă, antrenor cu experiență, nu e nimic întâmplător din ce se întâmplă acolo”.