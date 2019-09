A furat la miezul nopții o bicicletă de la etajul 5. După trei săptămâni revine în același loc și...

Bicicletă furată în București

Continuarea titlului de mai sus este una banală în România anului 2019: "și a furat nestingherit și a doua bicicletă". Un caz concret din București, în care Poliția ridică din umeri și nu depune eforturi nici atunci când hoții îi râd în nas.

Ne-am obișnuit cu toții cu ideea că România este un "rai al infractorilor", din cauza disoluției progresive a instituțiilor statului, erodate de factorul politic. Dar când te confrunți direct cu o situație în care ești umilit de infractori și ignorat de polițiști, când Poliția Română este sfidată pe față și "găinarii" fură cu repetiție, lucrurile devin revoltătoare.

Poliția Română se dovedește neputincioasă în fața infractorilor, fie că vorbim de cazuri grave - jafuri, violuri, crime, sau de situații aparent minore, cum este un banal furt de bicicletă.

Un caz incredibil a avut loc recent în Capitală: același hoț fură la trei săptămâni distanță două biciclete de pe scara unui bloc din Ghencea, de la etajele 5 și 6, fără să pățească nimic, în ciuda faptului că înregistrările video sunt cât se poate de clare și hoțul putea fi identificat cu puțin efort din partea Poliției.

Imediat după primul furt, proprietarul bicicletei a depus plângere la Secția 22 Poliție, însoțită de proba video, însă trei săptămâni nu se întâmplă absolut nimic în legătură cu dosarul deschis, nici un contact din partea Politiei, nici o cercetare la bloc.

Apoi același individ revine și fură și a doua bicicletă din exact același loc.

"Primul furt este o infractiune simpla, al doilea este mai mult decat atat, este o consecinta a lipsei de reactie, este felul in care un infractor care timp de 3 saptamani nu s-a simtit amenintat de nimic, a considerat ca a procedat normal si este la fel de normal sa faca la fel si in continuare", este concluzia tristă a bucureșteanului care semnează "Cetățean frustrat".

Iata povestea:

"In data de 19 August 2019, ora 23.30 un individ intra intr-un bloc din Ghencea, pare a avea cheia usa fiind inchisa (dupa cum se vede in imagini), urca pe scari la etajul 5 si fura o bicicleta legata cu cablu antifurt de balustrada scarii de bloc. Vrea sa o scoata pe usa din spate, nu reuseste pentru ca deschiderea acesteia e prea mica, se intoarce si iese pe usa din fata blocului. Scena este surprinsa de camerele de supraveghere ale blocului, fata individului de asemenea.

A doua zi seara, cand am observat disparitia, fac plangere la Politie(Sectia 22), vin agentii, fac constatarea la fata locului si imi transmit ca dosarul isi urmeaza cursul.

In urmatoarele 3 saptamani nu se intampla absolut nimic in legatura cu dosarul deschis, nici un contact din partea Politiei, nici o cercetare la bloc; in schimb in data de 11 Septembrie ora 04.56 un individ intra in acelasi bloc, aceeasi scara, si fura o bicicleta(asigurata cu cablu antifurt) de la etajul 6. Iese cu ea direct pe usa din fata a blocului, este surprins de camere, doar ca are un camuflaj aproape perfect. "Aproape", pentru ca mersul, inaltimea(care se poate aproxima destul de exact dupa grilajul usii din fata blocului) si forma gambelor indica o asemanare izbitoare cu individul din urma cu 3 saptamani. Faptul ca intra in bloc cu o familiaritate evidenta, faptul ca stie de unde si ce anume sa fure, faptul ca asta se intampla intr-un timp atat de scurt fata de primul furt, sunt evidente care arata ca e acelasi personaj.Din nou chemat Politia, din nou constatare, din nou dosar deschis chiar pe 11.09 seara, din nou dosarul isi urmeaza cursul.

Suntem in 19 Septembrie si nu s-a mai intamplat nimic!

Avem imagini cu un individ care poate fi recunoscut, imagini care nu au fost distribuite pe nici o pagina publica a Politiei, avem un individ care are cheia blocului, se vede ca usa era inchisa, se vede cum baga mana in buzunar dupa ce intra, deci un individ care poate intra oricand in bloc, un individ care este o potentiala amenintare permanenta...si nu se intampla nimic. Nimeni nu vine sa cerceteze, sa intrebe, sa miste lucrurile.

Avem in fata un individ care sfideaza grija noastra pentru siguranta, sfideaza Politia si bunul simt, iar ceea ce este cel mai frustrant este urmatorul lucru: faptul ca nu se intampla nimic, arata ca acest individ se simte indreptatit sa faca ceea ce face, asa cum pentru noi "a munci" este o normalitate, pentru el normalitatea este "a fura", prin urmare se comporta normal, adica el fura pentru ca a inteles ca nu pateste nimic, pentru ca nu poate fi nici macar gasit, pentru ca nu e nici cautat. Primul furt este o infractiune simpla, al doilea este mai mult decat atat, este o consecinta a lipsei de reactie, este felul in care un infractor care timp de 3 saptamani nu s-a simtit amenintat de nimic, a considerat ca a procedat normal si este la fel de normal sa faca la fel si in continuare.

Am facut o pagina de youtube, una de facebook, i-am lipit poza la peste 200 de scari de bloc, nu stiu ce as putea si ar trebui sa fac mai mult. Nu stiu ce au facut cei care trebuie sa aiba grija de siguranta noastra, poate au facut, dar nu stiu eu. Desi ieri am sunat la Politie si mi-au spus ca nu au avansat deloc.

Cetatean frustrat".

Mai jos imaginile de la primul furt (19 august):

Al doilea furt, surprins pe camerele video din bloc (11 septembrie):

"Cetățeanul frustrat" a creat și o pagina de Facebook în speranța că își va găsi "bicicleta furată". Dacă îl recunoașteți pe individul din imagini, vă rugăm să contactați Secția 22 Poliție sau puteți lăsa un semn aici: