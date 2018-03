A fost stabilită cauza morții Israelei Vodovoz

Israela Vodovoz a murit în locuința ei, iar avocata ei a dezvăluit cauza adevărată a morții. Rodica Bucur, avocata Israelei a povestit în direct la o emisiune tv despre ultimele momente din viața ei, dar și ce a condus la acest eveniment tragic.

Conform avocatei, Israela ar fi murit din cauze naturale, însă în ultima perioadă, ea a fost singură, iar din opinia ei, Israela nu ar fi suferit de depresie.

"Liviu nu se bucură şi nu s-a bucurat de respectul meu, vreau să precizez asta. Am fost plecată din ţară, am vorbit înainte de 1 martie, nu era într-o stare prea bună. Dar vreau să mai menţionez faptul că era înconjurată de oameni care o iubesc, nu a fost niciodată singură. Nu putea fi vorba de depresie, pentru un om atât de dinamic, nu putea fi atinsă de depresie. Ea încerca să îi ajute pe oameni şi îşi lua şi din bugetul ei. Am făcut diligenţe şi am luat legătura cu persoane din Franţa unde anul trecut a stat Liviu o perioadă, să vedem ce putem face dacă nu, mai sunt şi alte posibilităţi de a îl anunţa. Nu există altceva, este vorba despre moarte naturală... exact ( n.r. accident cerebral vascular). Nu a fost vorba de intrare prin efracţie sau altceva. Ea îşi ţinea boala în mâini, nu ştiu dacă a mai fost vorba de o gripă sau dacă a mai intervenit şi altceva" a declarat Rodica Bucur, potrivit presei mondene.