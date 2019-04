A fost lansată prima piesă Avicii de pe albumul "Tim"

„SOS" feat. Aloe Blacc este prima piesă lansată de pe următorul album Avicii, „TIM", ce va reprezenta o punte de legătură între fani și renumitul producător, compozitor și DJ suedez, a cărui moarte a lăsat în urmă multe semne de întrebare.

În primăvara anului 2018, cunoscutul duo de producători – Kristoff și Albin a luat primul avion către Los Angeles, cu scopul de a compune noi piese alături de Tim „Avicii" Bergling. Unul dintre rezultatele acestei inițiative este „SOS", un material a cărui lumină ne va însoți și colora cele mai puțin fericite momente ale existenței, oferind speranță atunci când universul interior se află în curs de regenerare.

„Piesele pe care le-am scris vorbesc despre starea de a te afla într-un loc întunecat, din care să reușești să ieși. Să crești. Am crezut că și Tim a făcut asta...", spune Kristoffer.

Urmărește povestea din spatele piesei „SOS" feat. Aloe Blacc aici: https://www.youtube.com/watch?v=6jit18JpiXc



În momentul în care Tim s-a stins din viață, pe 20 aprilie, în Oman, piesa era aproape terminată. Dorința familiei lui a fost ca Albin și Kristoffer să ajute la finalizarea ei. Prin intermediul programului Fruity Loops, cei doi au reușit să ducă la capăt acest proiect, fără să altereze amprenta și abordarea lui Tim asupra acestei piese. „SOS" redă întocmai spiritul și geniul caracteristice muzicii legendare create de Tim „Avicii" Bergling.



În câteva note personale, găsite ulterior trecerii lui în neființă, Tim vorbea despre cât de mult și-ar dori să aibă din nou ocazia de a lucra împreună cu Aloe Blacc, cântărețul american care a dat voce hit-ului „Wake Me Up". În acel moment, Kristoffer și Albin nu au stat pe gânduri și l-au invitat pe Aloe Blacc să îi ajute cu lansarea piesei „SOS".



Atunci când cei doi producători l-au auzit pe Aloe cântând această piesă, succesul piesei a devenit o certitudine. Vocea lui surprinde perfect spiritul proiectului. Elegant și modern, cântecul este construit pe structura vocii lui Aloe Blacc, iar producția atinge mai multe direcții, ce se concretizează într-o producție pop stratificată. Pentru mulți, Aloe este vocea lui Avicii.



„Simt ca SOS a fost un cântec scris cu mult timp înainte de vremea lui. Cu certitudine, a scris aceste versuri cu gândul la bătăliile sale interioare și consider că piesa abordează un subiect important, într-un mod special, ce poate accesa orice inimă și bucura orice urechi. Piesa le oferă oamenilor cuvintele pentru a putea fi capabili să spună ", declară Aloe Blacc.

Colaborarea cu Aloe Blacc, "SOS", este primul single de pe albumul "TIM", care se va lansa pe 6 iunie. Încasările provenite din vânzarea noului album Avicii vor merge către fundația non-profit Tim Bergling, al cărei scop principal, printre multe altele, este prevenirea suicidului și a bolilor psihice.