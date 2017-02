A fost desfigurată cu acid sulfuric de către familie, dar acum a primit cea mai frumoasă veste

Reshma Qureshi are 19 ani și locuiește în Mumbai. Tânără este o victimă a violenței în familiei, iar actele de cruzime au lăsat urme adânci pe chipul sau.

Atunci când avea doar 17 ani, adolescentă a fost atacată de cumnatul și rudele acestuia și stropită cu acid. În urmă incidentului, tânără aproape și-a pierdut ochiul stâng, iar cel drept a fost puternic infectat. În plus, chipul i-a fost complet distrus, iar acum Reshma este de nerecunoscut.



Pentru a trage un semnal de alarmă, Reshma a decis să filmeze un material video prin intermediul căruia le explică tuturor celor care doresc să îl urmărească că, în India, acidul care i-a distrus chipul este la fel de accesibil precum un ruj, îl găsești peste tot și îl poți cumpără fără probleme.



Ea îi îndeamnă pe toți cei care o privesc să semneze o petiție care, speră ea, să interzică comercializarea acestui produs atât de periculos.



Materialul video publicat de Reshma nu a rămas fără ecou, iar acum tânără se bucură de o experiență unică. Organizația nonprofit “Make Love Not Scars” a fost cea care a sprijinit demersul tinerei și i-a redat încrederea în propriile forțe.



În luna septembrie, Reshma va participă la New York Fashion Week pentru a transmite mesajul sau mai departe. Tânără își speră că oamenii vor deveni mai toleranți și vor încerca să găsească frumusețea chiar și acolo unde, la prima vedere, pare să nu existe.

Sursă: www.gandul.md