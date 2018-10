A fost dată spre adopţie când era foarte mică. A avut un şoc când a afla cine era, de fapt, mama ei!

Povestea emoţionantă a unei asistente medicale din Marea Britanie a făcut recent înconjurul lumii. Timp de mai mulţi ani, femeia şi-a îngrijit mama care a dat-o spre adopţie în copilărie, dar nu i-a dezvăluit niciodată că ştie cine este.

Phyllis Whitsell a fost adoptată de o familie din Birmingham pe când avea doar patru ani şi a crescut crezând că mama ei naturală a murit de tuberculoză. În realitate însă, femeia trăia şi era alcoolică, scrie The Telegraph.

„Întotdeauna mi s-a spus că părinţii mei au murit după ce s-au îmbolnăvit de TBC. Am fost instruită să nu spun nimănui că am fost adoptată. Am avut, totuşi, încredere într-o pritenă de la şcoală, care în cele din urmă a ajuns să mă şantajeze”, a povestit Phyllis. „Asta mi-a întărit ideea că este ruşinos să fii adoptat. Cu toate acestea, cumva, în copilărie am fost convinsă că mama trăieşte. Mi-am spus că într-o zi, când voi fi suficient de matură, o voi căuta şi o voi găsi”, a adăugat ea.

Şi aşa s-a şi întâmplat. După ce s-a căsătorit şi s-a mutat din casa părinţilor adoptivi, englezoaica a început cercetările. Procesul a fost unul îndelungat şi plin de obstacole, dar în final paşii au dus-o chiar la uşa mamei sale naturale.

A descoperit cu stupoare că femeia era alcoolică şi bolnavă, iar vecinii o acuzau că deseori devine violentă.

„Nu i-am putut întoarce spatele. Nu era mama din poveşti pe care mi-o imaginasem eu, dar era mama mea”, a explicat Phyllis. „La vremea respectivă eram asistentă medicală şi mă ocupam de întregul cartier. Aşa că – în mod neoficial – am adăugat-o pe lista pacienţilor pe care trebuia să-i vizitez şi îngrijesc. I-am dus haine curate, i-am îngrijit rănile şi am făcut-o să-mi vorbească despre cei cinci copii pe care îi dăduse spre adopţie, printre care mă aflam şi eu. Ziua în care mi-a vorbit cu emoţie despre micuţa Phyllis şi mi-a spus cu exactitate data naşterii ei a fost cea mai bună şi, în acelaşi timp, cea mai urâtă zi din viaţa mea”, şi-a amintit femeia.

Deşi nu i-a mărturisit niciodată mamei sale naturale că ea este, de fapt, „micuţa Phillys”, asistenta medicală a continuat să o îngrijească timp de nouă ani, până când aceasta s-a stins din viaţă.