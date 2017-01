A fost concediat la 48 de ani, dar acum are o afacere care îi aduce 1 milion de dolari pe an

De fiecare dată se găseşte o soluţie. David Beattie este unul dintre milioanele de americani care si-au pierut locul de munca in timpul crizei financiare. Lucra ca manager la o tipografie si avea 48 de ani cand a fost concediat, scrie ziare.com, dar a găsit o soluţie care l-a îmbogăţit.

"Sa ramai fara loc de munca la 48 de ani iti creeaza un sentiment infricosator", a spus Beattie, pentru CNBC. Nu s-a lasat insa descurajat si si-a indreptat atentia catre un hobby din copilarie, care in cele din urma avea sa devina o afacere foarte rentabila: pistele de curse in miniatura.

Mezinul familiei, Beattie, obisnuia sa se joace cu masinutele de curse ale fratilor sai mai mari. Ramas fara job, si-a redescoperit vechea pasiune. Avand mai mult timp liber acum, a inceput sa creeze el insusi piste, cu care prietenii lui se jucau in pivnita casei sale din Detroit. A si vandut cateva. "Activitatea nu-mi aducea cu adevarat profit. Doar ma bucuram ca exista si alti oameni care au acelasi hobby. Frica da nastere la creativitate si trebuie sa fii deschis la semnalele pe care le primesti", a spus Beattie.

Ulterior, a incercat sa isi vanda creatiile la un magazin de jocuri, cu 729 de dolari. A vandut o singura pista. Norocul i s-a schimbat cand un director Ford, care tocmai se mutase in oras, a vazut masinile sale in magazin. Impresionat de o pista de aproape 52 de metri construita de Beattie in pivnita sa, a comandat una asemanatoare, in valoare de 4.000 de dolari. "Acest lucru mi-a dat de inteles ca exista o piata", a spus barbatul.

Entuziasmat, a contactat mai multe reviste auto in legatura cu pistele sale. Unele dintre ele i-au publicat povestea, care a ajuns in atentia unor oameni importanti din lumea auto. "Cei de la Pebble Beach (celebrul teren de golf din California care gazduieste Concursul de Eleganta Auto - n.red.) au citit povestea si mi-au spus: 'David, trebuie sa vii sa construiesti o replica a Pebble Beach'", a povestit Beattie.

A imprumutat 10.000 de dolari de la un prieten pentru a realiza proiectul. Era oportunitatea perfecta pentru a-si demonstra talentul in fata unui public ideal. A vandut replica imediat, tot cu 10.000 de dolari, cat sa-si achite datoria. A castigat insa faima. Comenzile au inceput sa curga, pistele sale au devenit tot mai mari, iar preturile pe masura. A avut proiecte de 35.000 de dolari, de 75.000 de dolari si de 350.000 de dolari. A angajat patru oameni care sa-l ajute, iar activitatea a fost mutata intr-o cladire mai mare.