A fost anunțat titlul următorului film din seria Războiul Stelelor

Star Wars

Titlul oficial al episodului opt al seriei Războiului Stelelor a fost anunțat oficial: acesta se va numi „Ultimul Jedi" (The Last Jedi), notează The Guardian.

Anunțul a fost făcut cu un tweet pe contul oficial Star Wars, următorul capitol urmând să apăra în cinematografe în luna decembrie a acestui an.

„Ultimul Jedi" vine după „Trezirea Forței", în seria Star Wars: „Rogue One" și viitorul film despre Han Solo sunt pelicule de șine stătătoare. „Star Wars: The Last Jedi" este scris și regizat de Rian Johnson.

În film joacă Mark Hamill și Carrie Fisher (care a terminat de filmat scenele din peliculă înainte să moară anul trecut) împreună cu noi apariții precum Adam Driver, Daisy Ridley și John Boyega, potrivit Hotnews.ro.