Scandal la concursul pentru LOGO-ul Bucureştiului. Câştigătorul a fost descalificat

Câştigătorul competiţiei pentru realizarea unui logo reprezentativ pentru municipiul Bucureşti a fost descalificat, după ce a fost acuzat de plagiat. Logo-ul desemnat câştigător ar fi fost copiat după cel al oraşului Taipei.

Primăria Capitalei a anunţat, într-un comunicat de presă emis joi dimineaţă, că a luat decizia descalificării lucrării prezentate de Narcis Teodor Lupou.

"În urma semnalelor publice privind asemănarea foarte mare dintre logo-ul declarat câștigător al concursului organizat de Primăria Capitalei și unul dintre logo-urile orașului Taipei, organizatorii au luat decizia descalificării lucrării prezentate de Narcis Teodor Lupou. Facem precizarea că toți participanții la concurs au declarat pe propria răspundere că lucrările prezentate sunt originale", se spune în comunicatul Primăriei.

Juriul ar urma să desemneze un alt câştigător, informează Realitatea TV.

Concursul organizat de Primăria Capitalei fusese câştigat de timişoreanul Narcis Teodor Lupou, un designer în vârstă de 32 de ani din Timişoara.

Pe Facebook mai multe persoane au sesizat asemănarea dintre logo-ul câştigător şi însemnele altor oraşe, unele susținând că au încercat să atragă și atenția PMB însă postările publicate pe pagina de Facebook a municipalității le-au fost șterse.

New Taipei, cel mai populat oraș din Taiwan, are un logo promovat încă din 2011 care se aseamănă în mod izbitor cu varianta selectată azi de Primăria Municipiului București pentru Capitala României.

"A facut şi Gabriela Firea ceva pentru Bucureşti şi se dovedeşte că e copiat. Mai are timp să încerce cu parcările, cu drumurile. A trecut un an şi nu avem decât un logo copiat. Mă duce cu gândul la povestea frunzei Elenei Udrea. După ce a fost aruncat pe piaţă nu am văzut cohorte de turişti. Noi ne gândim la logo, la brand. Dar trebuie să ne gandim la lucruri mai complicate, priorităţile primarului sunt poate altele. E praf în ochi. Lucurri importante nu se întâmplă încă în oraşul ăsta. Exact pe modelul sorin oprescu", a declarat la Realitatea TV jurnalistul de investigaţii Dan Bucura.

Printre cei care au comentat public asemănările dintre logo-ul Capitalei şi ale altor oraşe se află și Tiberiu Simțion care a explica cum a descoperit asemănările și cum a aflat că nu le poate sesiza oficialilor: "Mi-a luat doar 5 minute de căutări și l-am găsit cu ajutorul motorului de căutare inversă pentru imagini de la yandex.ru (...) P.S. iar pe pagina Primăriei e cenzură"

Alții au găsit asemănări între logo-ul desemnat câștigător de PMB și cel folosit de orașul Montreal, din Canada, încă din martie 1981, fiind creat de Georges Huel et Associés Inc, potrivit europafm.ro. În această versiune de logo, fiecare petală este imaginată ca o combinație de V și M de la "Ville de Montreal". Cele două litere formează patru inimi care simbolizează dragostea locuitorilor din oraș pentru acesta.









Premiul pe care timişoreanul urma să-l primească este în valoare de 50.000 de lei brut, suma reprezentând cesionarea exclusivă a drepturilor de autor, nelimitată în timp şi spaţiu.

„Am avut ca nuclee inspiraţionale moştenirea arhitectonică autentică a Capitalei şi valenţele pozitive generate de rezonanţa etimologică a numelui oraşului Bucureşti. Alăturarea celor patru elemente identice ca formă, dar diferite ca poziţionare, subliniază ideea de epicentru al naţiunii către care converge Capitala”, a adăugat Narcis Teodor Lupou.



Dintr-un total de 230 de înscrieri au fost validate 204, care au fost punctate de juriu în funcţie de 5 criterii: relevanţa pentru tema concursului; design atractiv; originalitate (îmbinarea elementelor care îmbină tradiţia istorica a Bucurestiului cu tendinţele actuale); funcţionalitate (vizibilitate si lizibilitate, să fie uşor recognoscibil, să poată fi imprimat şi pe suprafeţe mici fără să se piardă detalii esenţiale); adaptabilitate (să permită declinarea ulterioara a unor branduri sectoriale).