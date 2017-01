A filmat o tragedie fără să realizeze! Înregistrarea RARĂ, apărută la 29 de ani de la catastrofă

O filmare rară a exploziei navetei Challenger a apărut de curând pe internet, cel care a imortalizat tragedia nerealizând ce se întâmpla.

Filmarea a fost făcută de un amator, Bob Karman, în ziua tragediei, pe aeroportul Orlando, înainte ca acesta, împreună cu familia sa, să se întoarcă dintr-o vacanţă la Disneyland, informează Daily Mail, potrivit Mediafax.

Karman şi familia sa comentează pe fundal, însă nu realizează că sunt martorii unei tragedii, şapte astronauţi pierzându-şi viaţa în explozia navetei Challenger.

"După ce am terminat filmarea, am avut un sentiment că ceva nu a fost în regulă, dar nu am aflat decât în avion de tragedie, atunci când pilotul a confirmat-o", a declarat Bob Karman pentru New Scientist.

Până la descoperirea filmării lui Karman, se credea că singurul amator care a surprins cu camera video explozia navetei Challenger era Jack Moss, care a realizat un clip de 4 minute cu tragedia, din locuinţa sa din Winter Haven.

Naveta Challenger a fost lansată pe 28 ianuarie 1986, la ora locală 11.38, explodând la 73 de secunde după lansare.