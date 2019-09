A făcut infarct în timp ce-și înșela soția, în delegație. Instanța a decis că este accident de muncă

In Franta, angajatorul este responsabil de ceea ce i se intampla angajatului pe tot parcursul desfasurarii unei activitati in interes de serviciu.

In cazul de fata, barbatul care a murit in urma unui infarct fusese trimis intr-o deplasare pe un santier din Loiret. Angajatorul a sustinut insa ca nu poate fi vorba despre un accident de munca atata timp cat decesul a survenit in timpul unui adulter, comis cu o persoana necunoscuta pana atunci si intr-o alta camera de hotel decat cea care ii fusese repartizata celui in cauza.



Obligat sa plateasca banii pentru asigurarea medicala, angajatorul a refuzat sa achite suma respectiva si a contestat decizia in instanta, sustinand ca decesul s-a produs intr-un moment in care munca era intrerupta "in interes personal".







Procesul a inceput in 2013, iar Curtea de Apel din Paris a dat recent o decizie surprinzatoare, considerand ca a fost vorba totusi despre un accident de munca, scrie ziare.com.



In luarea deciziei s-a apreciat ca un act sexual face parte din viata curenta, "ca si somnul sau un dus", dar si ca "angajatorul nu a putut dovedi ca salariatul si-ar fi intrerupt misiunea pentru care se afla in deplasare in interes de serviciu".