A deschis o temniță veche de 2300 de ani. Când a văzut ce se află înăuntru,a încremenit. Așa ceva...

O temniță veche de 2300 de ani a fost descoperită în timpul lucrărilor de restaurare la poarta Zindan Kapi, din cartierul Alacahirka, provincia Bursa, nordul-vestul Anatoliei.

Temnița Bursa ascunde o poveste cutremurătoare. Se pare că aceasta era folosită pentru torturi și pentru execuții.

Încăperea include un puț, o cameră de tortură și coridoare care fac legătură cu ruinele unui turn. Acestea datează din timpul Regatului Bitiniei, de acum 2.300 de ani.

"Erau case aici, deasupra locului în care am săpat. Pentru că bănuiam că sunt temnițe, sau ruine ale temnițelor, dedesubt, am expropiat localnicii și am început excavarea", a povestit membru al echipei de arheologi.

