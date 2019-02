A dat canapeaua la o parte şi a săpat în podea. I-a îngheţat sângele când a văzut ce scoate

Cine n-a dat măcar o dată canapeaua la o parte pentru a recupera câteva monede scăpate?! Bărbatul din materialul următor a avut parte, însă, de o surpriză colosală! Nu e de mirare că tot Internetul vuieşte după păţania sa...

Pentru Colin Steer, aventura a început când a văzut ciupitura din podea, în apropierea geamului. Iniţial, credea că nu vede bine, dar soţia sa, Vanessa, a confirmat că ciupitura din pardoseală pare să ducă undeva. Nu era o simplă zgârietură...



Având, însă, trei copii, cuplul a decis să acopere zona. Dar asta n-a făcut decât să sporească misterul şi, odată cu el, curiozitatea bărbatului de a vedea ce se afla acolo.







În 2011, la 67 de ani, a ieşit la pensie şi şi-a spus că acela era momentul oportun pentru a începe explorarea. Cu ajutorul unui vecin de încredere, acesta a petrecut 6 luni săpând. S-au folosit doar de o găleată şi o scară şi au scos o grămadă de pământ.



"Din momentul în care am văzut ciupitura, am vrut să sap. Îmi doream să reuşesc să sap adânc, până dădeam de aur. Am găsit un fel de puţ, dar, până în prezent, nu am reuşit să-mi dau seama care era destinaţia. Nici nu pot estima când a fost construit. E posibil să fi deservit fie o fermă, fie mai multe case. Într-o zi, am scos la suprafaţă un fel de sabie de lemn. Cel puţin, asta părea! Pe bucata de piele care îmbrăca lemnul se vedeau nişte găuri ce păreau să fi fost cusături. Când am găsit-o, mi-am dorit şi mai mult să ating fundul gropii. Cine ştie ce se află, de fapt, acolo?!", a spus Colin.



Şi totuşi, nu este singura descoperire a cuplului. În 2012, cei doi au dezgropat în curte două bombe neexplodate. Şi asta în timp ce săpa cu lopata!



În ciuda pericolelor pe care le-a văzut sub nasul său, Colin nu pare să renunţe! Bărbatul este horărât să afle cu orice preţ ce se află îngropat în casă! Să fie chiar cu preţul vieţii?!