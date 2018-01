FOTO EXPLICATIE: A cumpărat magnatul cazinourilor din Vegas politica lui Trump în Orientul Mijlociu?

De Lelia Munteanu. Că premierul Netanyahu e cel care face politica lui Trump în Orientul Mijlociu o spun de mult. Însă cine are ultimul cuvânt - uneori din spatele lui Netanyahu, alteori luându-i faţa - e magnatul cazinourilor din Las Vegas, octogenarul Sheldon Adelson, cel mai important donator al Partidului Republican.

Omul are şcoala vieţii şi e din cale afară de iscusit. A făcut o excelentă investiţie de 25 de milioane de dolari în victoria lui Donald J. Trump (plus încă 5 milioane - pentru ceremonia inaugurării). De un an şi-o recuperează cu asupra de măsură. Nu în bani – are 37 de miliarde – ci în influenţă. Deviza sa, marele său crez pe care a reuşit să i-l impună şi preşedintelui Americii, e "Israel first!". Nu e vreun mare gânditor strategic, însă deţine un principiu răs-verificat – că orice se poate cumpăra (chiar şi un cotidian laudativ pentru Netanyahu – "Israel hayom").



Numele lui Sheldon Adelson apare din primul capitol al cărţii lui Wolff, când Bannon se laudă că din toată Administraţia doar în el avea magnatul încredere pe tema Israelului. E posibil ca un fanfaron carismatic precum strategul şef al Preşedintelui să se fi lăudat, în ideea de a-l minimaliza pe ginerele-consilier, responsabil cu Orientul Mijlociu, Jared Kushner. Sunt cunoscute reproşurile frecvente pe care şi le aduceau unul altuia pe această temă, pe vremea când erau colegi în Aripa de West a Casei Albe (până în august, anul trecut). Kushner îl acuza pe Bannon – care se autobranduise ca un "creştin sionist" – de anti-semitism, iar Bannon îi reproşa că nu e îndeajuns de convingător în demersurile sale pro-israeliene. De altfel, după ce a fost nevoit să plece ("plângând" - tweetuie acuma marele său socru; din pricina intrigilor cuplului Javanka, crede el), Steve Bannon nu s-a putut abţine să-i reproducă lui Wolff răspunsul memorabil oferit celor apropiaţi de preşedintele Trump la întrebarea "de ce Kushner": pentru că cei doi Kushner (fiu şi tată) "îi cunosc pe toţi escrocii din Israel".

