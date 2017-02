A cumpărat burgeri pentru copiii ei, dar când a ridicat chifla a înlemnit! Viermii mişunau pe carne

O femeie a cumpărat burgeri pentru copiii ei, iar când a ajuns acasă s-a şocat când a văzut ce era pe carnea din interiorul chiflei.

O femeie din Singapore a cumpărat pentru cină patru burgeri, şase porţii de paste şi sos curry. Când a vrut să-i dea fiului ei să mănânce unul dintre burgeri, femeia a observat cu stupoare că pe carnea din interiorul chiflelor mişunau viermi.

"Am vrut să mai adaug brânză, dar am văzut că erau o mulţime de viermi înăuntru. A fost dezgustător. Nu mai mâncasem un burger de mult timp. Probabil carnea nu a fost ţinută înăuntru sau la frigider", a povestit femeia, potrivit The Mirror.

Potrivit femeii, mâncarea a fost cumpărată dintr-un fast food din apropierea casei. Aceasta a fotografiat produsele şi vrea să facă o plângere împotriva restaurantului.