A cumpărat banane de la supermarket. Când a ajuns acasă a fost devastată: "Nu asta am plătit"

Femeia a fost martora unei imagini dezolante, pentru că printre banane se afla corpul strivit şi mumificat al unei broscuţe.



Supermarketul Aldi a răspuns femeii, cerându-i detalii, şi au spus jurnaliştilor de la Mashable că aceste incidente sunt "foarte rare, dar posibile când e vorba de produse proaspete".



La rândul său, femeia spune că a avut impresia că este vorba de un melc şi că primul său gând a fost că îi pare rău că broasca a fost strivită.





So I bought these fair trade bananas yesterday @AldiUK and I have just found a lovely Dominican dead frog in them! pic.twitter.com/Wz5UcaMuFm