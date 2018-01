A consumat 3 linguri de lapte cu usturoi ZILNIC. Rezultatul i-a uimit până şi pe medici!

FOTO EXPLICATIE: A consumat 3 linguri de lapte cu usturoi pe zi. Rezultatul i-a uimit până şi pe medici!

Un studiu realizat de specialisti in sanatate din cadrul guvernului american dezvaluie efectele incredibile pe care le au usturoiul si laptele combinate. Studiul a costat 150 de milioane de dolari, iar persoanele care au consumat lapte cu usturoi au fost monitorizate mai multa vreme.

Dupa aproximativ un an in care a fost urmat acest remediu, persoanele hipertensive si-au imbunatatit starea. Statistica a aratat ca mortalitatea in randul pacientilor care au urmat un tratament medicamentos pentru tratarea inimii a fost de 70%, spre deosebire de cei care nu au luat niciun tratament medicamentos si au preferat remediile naturiste precum laptele cu usturoi.



Cum se prepara reteta



Ia 2 capatani de usturoi din piata si indeparteaza foitele. Zdrobeste usturoiul si adauga-l in 250 de mililitri de lapte. Fierbe compozitia la foc mic timp de 30 de minute, apoi strecoara. Din laptele strecurat nu ai voie sa consumi mai mult de o lingura o data, de trei ori pe zi, intre mese. Tratamentul isi arata efectele dupa aproximativ 3 pana la 5 luni.