A comandat pizza şi a plusat: "Trimite şi una goală!". Când a deschis uşa, mai să leşine!

Nici prin gând nu i-a trecut acestui tânăr că, în momentul în care va scrie în comanda la pizza un mesaj "indecent", va avea parte de o surpriză care-l va lăsa cu gura căscată!

Tyler Torrey, un tânăr de 24 de ani, din Seward, Alaska, SUA, a avut poftă de pizza şi... de ceva în plus. Aşa că a trecut în câmpul pentru observaţii "trimite şi una goală", amuzându-se. Se ştie, însă, că cel care râde la urmă râde mai bine!



În câteva zeci de minute, la uşă a apărut băiatul cu pizza. Fără o vorbă, i-a înmânat comanda şi s-a făcut nevăzut. Când a deschis cutiile, însă, Tyler a avut parte de o surpriză de vis! Într-o cutie de pizza se afla o bucată de aluat coaptă, dar... goală! Pe gustul său, cum comandase mai devreme! Fireşte, adică fără topping. În plus, pe capacul interior al cutiei era şi un emoticon care făcea cu ochiul, desenat cu carioca.



"Tipul de la pizza nu a spus nimic. N-a râs, n-a suflat o vorbă! Când am scris mesajul, m-am gândit că nici nu-l vor citi. După care, mi-am spus că, şi dacă-l citeşte cineva, cel mult se va înfuria! Nu mă aşteptam nici în ruptul capului să guste gluma şi să răspundă la ea. Cea goală a venit gratis, aşa că surpriza a fost dublă!", a declarat tânărul, amuzat, pentru presa locală.