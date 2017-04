A cheltuit o avere pentru a arăta ca o păpuşă Barbie! Cum arată acum tânăra din imagine

O femeie, mamă a cinci copii, a cheltuit nu mai puțin de 500.000 de dolari pe operații estetice, pentru a arată exact că păpușa Bărbie.

Nannette Hammond, în vârstă de 43 de ani, a suferit mai multe intervenții chirurgicale pentru a-și modifica sânii, buzele, ochii, de asemenenea, și-a făcut liftinguri, machiaj semi-permanent și extensii de unghii. Mai mult de atât, femeia merge zilnic la solar și și-a vopsit în roz autoturismul Porsche.



Totul a început la 16 ani, când și-a dorit o schimbare radicală. În adolescenţă era o tânără normală, cu un look obișnuit. Pasiunea pentru păpușile Bărbie a determinat-o să investească o avere pentru a fi așa cum își dorește.

Nannette a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a se transformă într-o Bărbie reală. Și se pare că a reușit. La cei 43 de ani, femeia seamănă la perfecție cu o păpușă, și cel mai important e că se bucură de susținerea familiei. Nannette e casnică și se ocupă de cei cinci copii pe care îi are. Partenerul sau de viață o complimenteaza zilnic și îi face toate poftele.



”Nu-mi pasă ce spun ceilalți părinți, pot să gândească și să vorbească ce doresc ei. Am atras tot timpul bârfe pentru felul în care arătam. Mă ocup singură de casă și familie. Sunt o bună gospodina’‘, a precizat blondina, potrivit Dailymail.



Numai pe Instagram, Nannette are peste 700000 de următori și mărturisește că nu are de gând să se oprească aici cu operațiile estetice.