A câştigat 1.2 milioane de euro la loterie, dar vrea să dea în judecată compania. Care este motivul

O tânără în vârstă de 21 de ani din Marea Britanie vrea să depună plângere penală împotriva organizatorului loteriei Euro Millions, după ce, în urmă cu patru ani, a câştigat peste un milion de euro.

Jane Park vrea să depună plângere împotriva loteriei care i-a oferit în urmă cu patru ani 1.2 milioane de euro, pentru neglijenţă.

Tânăra a reuşit, la doar 17 ani, să devină cel mai tânăr câştigător din Marea Britanie din istoria loteriei Euro Millions, câştigând 1.2 milioane de euro.

"Am crezut că viaţa mea va fi de zece ori mai bună, dar, de fapt, a fost de zece ori mai rea. Aş fi preferat să nu am bani şi îmi spun că atunci viaţa mea ar fi fost mai uşoară", a povestit tânăra, potrivit The Mirror.

Chiar dacă cu ajutorul acestor bani a reuşit să cumpere tot ce şi-a dorit, Jane şi-a dat seama că este singură şi nefericită, după ce iubitul ei a părăsit-o şi i-a spus că a stat cu ea doar pentru bani.

Tânăra a decis să dea în judecată societatea, pentru ca aceasta să le interzică persoanelor care nu au împlinit 18 ani să joace.