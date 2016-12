A aşteptat ca mama ei să adoarmă, apoi...cum şi-a făcut o fetiţă de 6 ani singură cadouri de Crăciun

Dacă mai aveai nevoie de o dovadă că nu îţi poţi lua ochii de pe proprii copii niciun minut, atunci gestul unei fetiţe de doar 6 ani te va convinge.

Ashlynd Howell, din statul american Arkansas, are doar şase ani şi a decis să îşi facă singură câteva cadouri de Crăciun. În timp ce mama sa adormise pe canapea, fetiţa i-a folosit mâna pentru a-i debloca telefonul cu ajutorul Touch ID, iar apoi a cheltuit peste 250 de dolari ca să îşi mărească colecţia de Pokemoni.



După ce părinţii micuţei au descoperit 13 confirmări de plată pentru Pokemoni, au crezut că le-au fost sparte conturile. Apoi s-au gândit că poate copilul lor a cumpărat din greşeală. Dubiile le-au fost spulberate de fetiţa lor, care le-a explicat: "Nu, mami, am făcut cumpărături. Dar nu te îngrijora - tot ce am comandat o să vină direct acasă", scrie Daily Mail.



Din păcate, părinţii nu au putut returna decât 4 din cele 13 produse comandate, dar le-au folosit pe restul ca daruri de Crăciun pentru fetiţă, spunându-i că Moş Crăciun i-a văzut lista de dorinţe de pe Amazon.com.