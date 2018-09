A apărut o nouă "poză-document" cu Dragnea: "Doi mustăcioși și un specialist în bărbi"

După imaginile publicate de Victor Ponta în care Liviu Dragnea apare alături de reprezentați ai așa-numitului ”stat-paralel”, o nouă astfel de fotografie a venit, duminică, din partea lui Felix Rache, fost consilier al lui Mihai Tudose pe vremea când acesta era premier.

În această poză, liderul PSD, Liviu Dragnea, apare alături de Traian Băsescu, Vasile Dâncu și Elena Udrea.

”O poza-document de la ultima receptie de 1 Decembrie la Cotroceni, in mandatul lui Traian Basescu. O predare de stafeta, Basescu-Dancu-Dragnea, un grup organizat de tehnocrati, doi mustaciosi si un specialist in barbi. Ponta nu e in poza, constant a refuzat compania lui Basescu. In 2014, Gabriela Firea se lupta altfel cu Traian Basescu, nu pe la mese. Era amenintata cu inchisoarea de catre fostul presedinte al României. Firea nu s-a dus la chermeze cu statul paralel, nu a taiat porcii prin vilele de protocol, nu a cautat sa le intre in gratii basistilor asa cum a facut Dragnea. Pana la urma, Basescu e singurul presedinte pe care nu l-a dat jos Dragnea. Chiar daca o perioada si Basescu i-a fost presedinte de partid.

PS: In aceasta poza apare si un cap blond, pentru ca Basescu tinea sa aiba in permanenta langa el o singura nuanta de blond - blond de Costa Rica”, a scris Rache în mesajul care însoțește fotografia publicată pe Facebook.

Fostul premier Victor Ponta a publicat, în ultimele două săptămâni, două imagini cu Liviu Dragnea - una alături de fostul director al SRI George Maior, în care se vedea, în spate, și fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, și una cu liderul PSD lângă Vasile Dâncu și Gabriel Oprea.

Duminică, Ponta a declarat că de fiecare dată când Liviu Dragnea va mai spune că se luptă cu statul paralel, va publica noi imagini în care preşedintele PSD apare în compania lui George Maior, a Laurei Codruţa Koveşi şi a lui Florian Coldea.