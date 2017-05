A anunţat pe Facebook că este într-o relaţie cu o tânără pe care nu o cunoştea. Răspunsul ei e viral

Dornic să se laude pe Facebook cu nouă lui “cucerire”, un francez s-a trezit peste noapte vedetă pe internet și țintă ironiilor.

Pe 20 octombrie, Billy Karah, un tânăr din Paris, a anunțat pe Facebook că este într-o relație cu Roxane Thr.



Față însă habar nu avea cine este, așa că s-a grăbit să comenteze rapid: “Tu cine ești?”.



Răspunsul feței i-a amuzat pe internauți, care au copleșit-o cu Like-uri și l-au ironizat pe francez pentru gestul sau.



Billy a explicat pentru Buzzfeed cum a ajuns în această situație.



“Eu i-am dat Like la poză de profil, iar apoi ea mi-a dat Like la a mea. Și am crezut că mă place“, a declarat tânărul.



Până în acest moment, cei doi încă apăr că ar fi într-o relație pe Facebook, așa că este posibil că întâmplarea să se transforme într-o poveste frumoasă.