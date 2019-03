A ajuns la spital, după ce a încercat să reproducă o scenă sado-maso din "50 Shades of Grey"

A ajuns la spital, după ce a încercat să reproducă o scenă din "50 Shades of Grey"

Femeia, al cărei nume nu a fost dat publicității, a fost găsită în parcarea unei plaje pentru nudiști din Tenerife, Spania. Avea o mână legată cu un cablu, iar peste gură era lipită o bandă groasă. Abia mai putea respira... Când au găsit-o, femeia le-a spus polițiștilor că nu avea un partener și că încercase să reproducă o scenă sado-maso din filmul "50 Shades of Grey".

Femeia a fost descoperită de un bărbat care, spre norocul ei, a trecut pe lângă mașina acesteia și a auzit claxonul. Se pare că aceasta avea mâinile atât de strâns legate, încât nu mai putea face nicio mișcare. Așa că singura soluție a fost să lovească puternic claxonul cu capul!



Inițial, bărbatul a crezut că are de-a face cu răpirea unui copil. "A tot claxonat vreo două ore... La început, am crezut că e un copil răpit în mașină care cheamă în ajutor", a povestit acesta autorităților.







Când au ajuns la fața locului, însă, nu mică le-a fost mirarea polițiștilor să vadă că în mașină era o femeie în toată firea. Și încă una goală și, aveau să afle ulterior, fără inhibiții!



Când au eliberat-o, au aflat că femeia se legase singură. Nu era victima nimănui. Poate doar a imaginației sale...



"Am vrut să reproduc o scenă din '50 Shades of Grey', dar se pare că situația a scăpat de sub control. Nu am un partener, sunt singură", le-a spus femeia polițiștilor.



După ce s-a liniștit, a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale. Încheieturile mâinilor erau sfâșiate din cauza strânsorilor.

Până în acest moment nu se știe dacă femeia și-a găsit un partener cu care să-și împartă fanteziile. Cel mai probabil va urma...