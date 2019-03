A adormit afară, în grădină. Când s-a trezit, i-a stat inima în loc! Ce avea bărbatul pe burtă

Ali Safa, un tânăr din Canberra, Australia, a vrut să prindă puțin soare și, cum vremea îi permitea, s-a așezat pe un șezlong din grădină. Avea planuri mari pentru acea zi, dar soarele călduț l-a adormit imediat. Când s-a trezit, nu mai era singur... VEZI, în GALERIA FOTO atașată acestui articol, ce zăcea pe burta bărbatului.

"Am adormit în grădină. Nici nu știu când m-a furat somnul. După aproape două ore, m-am trezit cu ceva pe mine. Era pe burtă și nu părea prea dornic să mă părăsească", a spus Ali, pentru presa locală.



La început, a crezut că este un șobolan. Când s-a uitat mai bine, și-a dat seama că pe el se cuibărise un pisoiaș de toată frumusețea, alb.







"Simțeam cum toarce. Era extrem de mulțumit că doarme pe mine. Cred că se simțea protejat. L-am studiat cu atenție și am văzut că avea urechi mici, roz, iar lăbuțele îi erau pline de pământ. Cum nu avusesem niciodată un animal de companie, mi-a topit inima. În plus, felul în care torcea m-a atras ca un magnet", a mi spus Ali.



După ce și-a dat seama că el este alesul, Ali a pus mâna pe telefon și i-a făcut pisoiului câteva poze, cu grijă să nu-l trezească.



"Nici nu-mi păsa dacă avea purici sau nu. M-am gândit că, dacă avea, oricum deja luasem și eu. Așa că am lăsat pisica să dormă în continuare. Când s-a trezit, însă, m-a fixat cam 20 de secunde, timp în care a mieunat lung. Cerea de mâncare", a mai spus tânărul.



După ce a hrănit animalul, Ali i-a făcut baie și s-au dus la veterinar. Acolo, a aflat că avea o pisicuță de toată frumusețea, sănătoasă și fără stăpân, așa că a decis pe loc să o adopte. A botezat-o simplu, Angel (Îngeraș, n.r.).

VEZI, în GALERIA FOTO atașată acestui articol, cum arată pisicuța care i-a topit inima.