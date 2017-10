A așteptat ca soțul ei să plece de acasă, apoi s-a aruncat de la etajul III. Motivul este tulburător

O femeie din Brăila, care suferea de o boală incurabilă, s-a sinucis aruncându-se de la etajul III, după ce soțul ei a plecat de acasă.

O tanara care trecea pe strada Calugareni, luni, in jurul orei 17:00, a alertat Politia, dupa ce a observat cadavrul unei femei langa un bloc, scrie debraila.ro.

Ajunsi la fata locului, oamenii legii au stabilit ca este vorba despre o braileanca, in varsta de 53 de ani, care s-ar fi aruncat in gol de la balconul apartamentului in care locuieste, de la etajul III.

Femeia suferea de o boala incurabila si a decis sa se sinucida atunci cand sotul sau nu se afla acasa.

Trupul neinsufletit a fost transportat la Morga pentru efectuarea necropsiei, iar in cauza, potrivit procedurii, a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.