FOTO EXPLICATIE: 9 secrete de alimentaţie care îţi scad colesterolul

Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca 2.6 milioane de oameni mor anual din cauza colesterolului marit. Luand in consideratie ca aceasta afectiune sporeste semnificativ riscul de boli cardiace, mentinerea sub control a nivelului de colesterol este deosebit de importanta.

Desi multi oameni se indreapta spre medicamentele pe reteta pentru a-si controla nivelul colesterolului, exista o abordare mai sigura si chiar permanenta si anume: schimbarea dietei.



Iata cateva alimente care ajuta la micsorarea colesterolului si prevenirea bolilor cardiace:



1. Ovaz



Stim cu totii ca micul dejun este o modalitate importanta de a-ti mentine corpul energizat de-a lungul zilei. De ce sa nu multiplici efectele energizante ale mesei de dimineata prin recurgerea la ovaz? Alimentele precum ovazul si cerealele pe baza de ovaz ofera proprietati reducatoare de colesterol, multumita unui continut inalt de fibre. Cat de mult poate reduce nivelul colesterolului ovazul? Pana la 7%!



2. Ceaiul verde



Desi ceaiul negru poate si el determina scaderea nivelului de colesterol, ceaiul verde este deosebit de eficient, deoarece este preparat din frunze care au trecut printr-un proces de fermentare mai scurt. Rezultatul? O mai inalta concentratie de antioxidanti ce pot micsora colesterolul, numiti catehine.



3. Leguminoasele



Aceste legume pline de nutrienti sunt benefice pentru inima ta, dar de ce? Fasolea este bogata in fibre solubile, care leaga colesterolul in timpul procesului digestiv si il propulseaza in afara corpului. De la fasolea rosie la cea pestrita si de la linte la fasole alba, leguminoasele sunt versatile, gustoase si un important partener in lupta impotriva colesterolului marit.



Citeşte continuarea AICI.