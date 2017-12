9 lucruri pe care să le spui într-o ceartă. Îți pot salva căsnicia

Te comporti ca un pirat intr-o cearta? Ai mereu cateva acuzatii sau intepaturi pe teava gata sa ataci corabia din echipa opusa pana la scufundare? Nu joci corect.

Gretchen Rubin, blogger urmarit si autor al cartii „Proiectul fericirii” (The Happiness Project) a compilat o lista cu 23 de propozitii care pot ajuta cuplurile sa tranforme certurile in ceva constructiv. Iata cele mai importante 9 fraze alese de noi din acea lista, si de ce consideram ca ar putea sa va ajute.



„Nu trebuie sa rezolvi tu problema, ma ajuta doar faptul ca pot sa vorbesc cu tine despre ea.” Asta este un raspuns bun la raspunsurile de genul „Nu te mai plange atat.” Este o cale pasnica de a-l face sa inteleaga ca ai nevoie de un ascultator bun, nu de o parere contrara. Si, in plus, este un compliment subtil.



„Te rog sa intelegi si punctul meu de vedere.” Unul din primele lucruri care zboara pe fereastra intr-o cearta este empatia. Cu cat acuzatiile se inmultesc, cu atat partile devin din ce in ce mai hotarate si ferme. Incearca aceasta abordare de la inceputul discutiei pentru a te asigura ca amandoi veti tine cont si de sentimentele celuilalt.



„Este cu adevarat important pentru mine. Te rog sa ma asculti.” Te astepti ca partea cu ascultatul sa fie o parte normala a unei discutii, dar de multe ori suntem prea ocupati sa calculam care e urmatorul pas, ce vom spune in continuare, sau suntem mai concentrati pe nervii care pun stapanire pe noi si nu mai ascultam cu adevarat si parerea celuilalt. Foloseste acest semnal si asteapta putin, formuleaza clar si cat mai pasnic ce te nemultumeste.

