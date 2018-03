9 cadouri eMAG de la Iepurasul de Paste! Pune-le-n cos si apasa CUMPAR!

eMAG are o promotie de Paste foarte avantajoasa cu preturi scazute pentru 2 milioane de produse. Discounturile ajung chiar si pana la pragul de 50%.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia de Paste a celui mai mare retailer online din Romania poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie speciala de Paste prin care reduce preturile cu pana la 50% pentru 2 milioane de articole. Suna impresionant, asa ca am vrut sa ne convingem si noi. Am aruncat o privire peste ofertele de telefoane, tablete, laptopuri si desktopuri, televizoare si electrocasnice mari si am gasit urmatoarele 9 produse care ne-au impresionat.

eMAG – Telefon mobil Huawei Mate 10 Pro

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un telefon mobil foarte serios care face concurenta rivalilor de la Samsung si Apple si zicem noi ca se apropie foarte mult de performantele lor, daca nu chiar le depaseste, avand un pret mai mic. Telefonul Huawei Mate 10 Pro de la eMAG are reducere consistenta de pret, o memorie generoasa de 128GB, functie dual sim si 4G. Oferta eMAG de Paste, detaliata, poate fi gasita AICI.

Bratara fitness Xiaomi Mi Band 2 de la eMAG

O alta oferta excelenta este pentru bratara fitness Xiaomi Mi Band 2. Aceasta brata vine cu o reducere de 30% de la eMAG in aceasta perioada de Paste, are si un cadou la acizitionare si este excelenta pentru monitorizarea activitatii pe parcursul zilei. Oferta completa si detaliata o gasiti AICI.

Tableta Allview Viva C701

Una dintre reducerile record de pret este inregistrata de catre tableta Allview Viva C701. Aceasta tableta poate fi achizitionata de la eMAG doar in aceasta perioada cu reducere de pret de 40%, foarte rar intalnita o asemenea reducere. Tableta are procesor Quad Core foarte performant cu frecventa de pana la 1.2 Ghz, are 1GB RAm si 8GB spatiu de stocare. Oferta completa si detaliata de la eMAG o gasiti AICI.

eMAG – Laptop Apple MacBook Air 13

Toata lumea admira produsele celor de la Apple, fie ca sunt tablete, laptopuri sau desigur telefoane. Preturile lor sunt insa mari de cele mai multe ori, tocmai din acest motiv scoatem in evidenta atunci cand exista un discount ceva mai important. La eMAG gasiti Laptop Apple MacBook Air 13 cu procesor Intel Dual Core i5 cu frecventa de 1.8 Ghz la reducere. Laptopul are ecran de 13.3 inch, 8GB spatiu de stocare, 128GB memorie de tip SSD si placa video Intel HD Graphics 6000. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

Desktop PC Lenovo Idea Center de la eMAG

Dupa cum stiti, in ultima perioada au scazut foarte mult vanzarile in materie de desktopuri pentru ca laptopurile sunt mai populare, iar multe dintre functii le poate face si de pe telefonul mobil un utilizator normal. Drept urmare si preturile desktopurilor au devenit foarte avantajoase si merita sa profitam. Va recomandam de la eMAG UN DESKTOP pc lENOVO Idea Center cu procesor Intel Core i5 de 3 Ghz pe o arhitectura Kaby Lake si cu memorie de 8GB. Spatiul de stocare este unu foarte generos de 1TB, are unitate optica de tip DVD-RW si costa cu 24% mai putin. Oferta poate fi gasita AICI.

Televizor NEI de 152cm

Senzationala oferta pentru acest televizor de la Nei care are diagonala de 152cm si costa sub 2.000 de lei. Ati citit bine, chiar daca pare incredibil. Nu va ingrijorati de faptul ca Nei este un brand mai putin cunoscut, deoarece aveti o garantie inclusa de 24 de luni pe care o puteti extinde contra unei sume modice si veti avea prioritate in service si gratuitate la Pick Up, inlocuire si livrare. Televizorul are ecran de tip LED si reda imagini FULL HD. Oferta detaliata de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Frigider cu doua usi Arctic

5 ani garantie pentru un super frigider de la Arctic, produs chiar in Romania. Costa si putin, e foarte rezistent si de buna calitate si e produs la noi in tara, practic are tot ce ti-ai putea dori. Frigiderul e dotat cu doua usi si congelator, are un volum total de depozitare pentru alimente de 259l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 159cm. Oferta completa si detalita poate fi gasita AICI.

Side by Side Beko de la eMAG

Frigiderele cele mai moderne si cautate in zilele noastre sunt cele de tip Side by Side. Aceste frigidere sunt foarte incapatoare si de obicei necesita si o investitie ceva mai mare, insa frigiderul de la Beko are o reducere mare. Acest frigider poate depozita alimente in volum de pana la 558l, face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 182cm dar si functia speciala NeoFrost pentru a nu produce gheata si pentru a pastra alimentele proaspete vreme indelungata. Oferta cu 21% reducere de la eMAG poate fi gasit AICI.

Masina de spalat rufe Slim Beko

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru o masina de spalat rufe de la Beko ce este un model SLIM, adica are dimensiuni mult diminuate pentru a avea loc intr-o bucatarie sau o baie mica. Masina are insa capacitati de lucru normale, chiar mari. Acest model de masina de spalat rufe poate fi incarcat cu pana la 7kg rufe murdare, face parte din clasa energetica A+++ si are display digital, In plus, inclus in pret este si o garantie de 5 ani de zile, dar si un discount de 40%. Oferta poate fi gasita AICI.