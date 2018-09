8 trucuri pentru combaterea retenţiei de apă

Umflaturi, picioare grele, luare in greutate … retentia de apa este o problema pe care nu trebuie sa o neglijam! Iata cateva sfaturi pentru a combate retentia de apa!

Reduceti consumul de sare



Cand mancam prea sarat, atragem apa in tesuturi. Astfel pot sa apara umflaturi in orice parte a corpului. Ce puteti face? Organsimul are nevoie de putina sare sa functioneze: intre 4 si 6g pe zi. Exista sare peste tot, in biscuiti, in mancarea preparata. Optati pentru produsele proaspete, gatite acasa, pentru a putea controla cantitatea de sare.



Atentie la medicamente



Daca suferiti de hipertensiune sau urmati un tratament antiinflamator pe baza de cortizon, un tratament neuroleptic (depresie, boli mintale) sau un tratament hormonal (menopauza, contraceptive, hipertiroidie), aceste tratamente pot provoca retentia de apa. Ce puteti face? Daca simtiti ca va umflati (la degete, la brate, picioare, burta) intoarceti-va la medic.



