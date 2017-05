8 trucuri ca să scapi de durerea de spate

Durerile de spate pot fi o adevarata povara. De cele mai multe ori, durerea de spate este cauzata de postura gresita.

In cazul in care durerea de spate nu are cauze medicale care necesita tratament specializat, iata cateva trucuri care te ajuta sa scapi de durerea de spate.



1. Masaj

Roaga pe cineva a maseze usor cele doua puncte aflate putin mai jos de nivelul taliei, deasupra soldurilor. Presopunctura va ameliora durerea.



2. Rece-cald

Aplica alternative pachete reci si fierbinti pe locul care te doare timp de 20 de minute. Ai grija, insa, sa le invelesti intr-un prosop, astfel incat sa nu iti provoci arsuri sau degeraturi.

