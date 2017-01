8 cauze surprinzătoare care te lasă fără energie

Din cauza stilului de viata rapid, multi oameni se simt epuizati, fara pic de energie. Nu este neaparat vorba despre prea multe ore petrecute la birou si prea putine in pat, desi si aceste doua aspecte conteaza cand este vorba despre energie. Uneori este usor sa descoperi motivul pentru care ai ramas fara energie in mijlocul zile – spre exemplu, noaptea petrecuta in club alaturi de prieteni – insa uneori cauza nu este atat de usor de depistat.

Iata 8 cauze surprinzatoare care te lasa fara energie.

1. Nu dormi suficient

Somnul nu inseamna doar odihna; in timp ce dormi, in corp au loc o multime de alte procese, spre exemplu atunci organismul produce hormonul de crestere. Acesta joaca un rol important in mentinerea sanatatii muschilor si a oaselor. De asemenea, acest hormon influenteaza modul in care corpul colecteaza grasimea (in special in zona abdomenului) si raportul dintre colesterolul bun si cel rau. In plus, hormonul de crestere este esential pentru functionarea corespunzatoare a creierului. Daca nivelul sau in corp scade atunci te vei simti obosit, vei pierde din forta si rezistenta si te vei confrunta cu depresia. De vreme ce hormonul de crestere este secretat in primul rand in timpul somului, 7-8 ore de odihna in timpul noptii te va ajuta sa ramai in forma si sa ai un nivel energetic ridicat.

Citeste continuarea pe sfatulparintilor.ro.