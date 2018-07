8 beneficii pentru sănătate ale polenului crud

Potrivit specialistilor, o colonie de albine produce 7 kg de polen pe an.

Albinele colecteaza polen de pe plante, il amesteca cu o secretie a glandelor lor salivare sau nectar si-l depoziteaza in “cosulete” speciale localizate pe picioare.



Polenul astfel colectat este adus la stup unde este depus in faguri, apoi este acoperit cu un strat subtire de miere si ceara. Acest “tratament” permite fermentarea polenului, prin cresterea acidului lactic. Produsul rezultat este hrana albinelor, fiind foarte bogat in proteine.



O colonie de albine furnizeaza intre 1 si 7 kilograme de polen crud pe an. In fiecare zi, albinele colecteaza in jur de 50-250 de g de polen din plante. De obicei, albinele culeg polen de la aceeasi speciede plante, insa pot merge si la specii diferite. De aceea, si culoarea polenului crud poate avea diferite culori, de la galben stralucitor, la negru.



Iata, pe larg, despre fiecare beneficiu in parte:



1. Reduce inflamatia



Studii publicate din Pharmaceutical Biology au descoperit ca polenul crud are activitate antiinflamatorie asemanatoare cu a analgezicelor, fara a creste toxicitatea in ficat.



2. Proprietati antioxidante



Antioxidantii din polenul crud sunt asemanatori cu cei din produsele fermentate precum natto, miso, branza si otet. Cercetatorii sugereaza ca polenul este excelent impotriva stresului oxidativ.



