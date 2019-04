75 de ani de la bombardarea Giuleștiului. „Se mai aud încă vaiete!”

Pe 4 aprilie s-au împlinit 75 de ani, de când stadionul Giulești a fost bombardat de aviația americană.

Bombardamentul din 4 aprilie 1944 a vizat Gara de Bord și centrul Bucureștiului. 220 bombardiere B-17 și 93 bombardiere B-24 au participat la raid.

„Ieri după-amiază am fost în cartierul Grivița. De la Gară la bulevardul Basarab nicio casă – nici una – n-a scăpat neatinsă. Priveliștea e sfâșietoare. Se mai dezgroapă încă morți, se mai aud încă vaiete de sub dărâmături. La un colț de stradă trei femei boceau cu țipete ascuțite, rupându-și părul, sfâșiindu-și hainele, un cadavru carbonizat, scos tocmai atunci de sub moloz. Plouase puțin dimineața și peste toată mahalaua plutea un miros de noroi, de funingine, de lemn ars. Viziune, atroce, de coșmar. N-am mai fost în stare să trec dincolo de Basarab – și m-am întors acasă, cu un sentiment de silă, oroare și neputință”, a povestit, în jurnalul său, Mihail Sebastian, martor la acel eveniment, potrivit paginii de Facebook a CS Rapid.

Oficial, la data de 4 aprilie 1944, au fost ucise 2.942 de persoane și alte 2.126 rănite. Vezi pe realitateasportiva.net imagini document de la masacrul care a avut loc în urmă cu 75 de ani.