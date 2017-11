7 semne că ai probleme cu ficatul

Ficatul este probabil unul dintre cele mai rezistente organe care, daca are probleme, ajunge destul de greu sa dea simptome observabile. De cele mai multe ori, oamenii nu se gandesc prea mult la sanatatea acestuia, poate doar atunci cand se imbolnavesc cu adevarat. Avand in vedere ca ficatul este un organ esential pentru un corp sanatos, trebuie sa stii din timp cum sa identifici semnalele de alarma pe care acesta ti le da.

Iata 7 semne ca ai probleme cu ficatul!



1. Senzatia de oboseala: oricine are perioade mai dificile, insa oboseala provocata de problemele de ficat este diferita de cea a odihnei insuficiente. Din cauza ca functia lui nu este optima, acest organ iti va consuma o mare parte din resursele energetice pentru a duce la bun sfarsit toate procesele care se petrec in el. Atunci cand esti obosita din cauza ficatului, niciun fel de stimulent nu te poate energiza. Starea de somnolenta iti poate afecta viata de zi cu zi si pare ca nimic nu te poate scapa de ea. Cafeaua sau bauturile energizante nu fac altceva decat sa iti agraveze situatia. Cel mai bine este sa apelezi la smoothie-uri sau sucuri de fructe si legume pentru mai multa energie.



2. Nuanta galbuie a pielii: un ficat bolnav va da o nuanta galbuie corpului, dar cel mai bine se poate observa acest simptom daca te uiti la albul ochilor. Daca s-a ingalbenit, inseamna ca este produsa prea multa bilirubina. De regula, acest simptom apare numai in cazul bolilor grave ale ficatului si necesita vizita de urgenta la medic.



