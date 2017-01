7 dureri pe care nu ar trebui să le ignori

De obicei, o durere de cap este o simplă durere de cap şi arsurile stomacale sunt doar un semn că treci cam des pe la fast food.

Totusi uneori suferintele uzuale pot ascunde cauze mai grave. Durerea este un semnal de alarma ca ceva nu este in regula. Adesea, cam stii care ar putea fi motivele din spatele ei. Dar cand ea apare din senin, dureaza mai mult decat in mod normal sau pare diferita, e cazul sa ceri si parerea unui doctor. Cu cat mai repede cu atat mai bine. Expertii sustin ca urmatoarele situatii nu sunt de ignorat si trebuie investigate.



1. Dureri in piept

Studii recente arata ca la femei apar mai multe simptome decat la barbati in cazul unui atac de cord. Dar, de baza sunt trei indicatori clari ca ceva este in neregula si ei pot aparea la ambele sexe: dureri puternice in piept care nu dispar, senzatia de sufocare si orice durere care nu a mai aparut niciodata pana acum in partea superioara a corpului. Daca vreodata tu sau cineva drag trece prin aceste stari, este cazul sa chemi urgent ambulanta.



2. Dureri puternice de cap

Se intampla adesea ca acestea sa fie migrene. Dar daca nu apar si alte simptome caracteristice lor ( probleme vizuale), durerile bruste si foarte puternice de cap pot semnala un anevrism cerebral. O declansare a unui anevrism poate provoca leziuni ale creierului in cateva minute. Din nou, este cazul sa suni la ambulanta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.