6 semne că ficatul tău nu funcţionează bine

Ficatul este un organ critic. El transforma toxinele in deseuri pe care corpul le poate expulza in siguranta prin urina sau scaun. Este o munca dificila, in special daca ne gandim cate toxine se intalnesc in mediul nostru modern.

Iata 6 semne ca ficatul nu functioneaza bine si contribuie la ingrasare:



Cresterea in greutate inexplicabila. Cu un ficat lent, reducerea caloriilor si orele petrecute la sala de sport pe saptamana inseamna putin, caci greutatea se va pastra la fel. Tendinta organismului de a stoca toxine nefiltrate in celulele sale grase este doar un motiv pentru care nu slabiti.



Ficatul este, de asemenea, responsabil pentru metabolizarea grasimilor. Cand executa lent, grasimea va circula pur si simplu din intestin prin bila si chiar in spatele organului.



Alergii. Un ficat care functioneaza corect creeaza anticorpi care ataca alergeni. Cand devine lent, organismul stocheaza acesti alergeni. Creierul raspunde prin producerea de histamina – o substanta chimica menita sa „marcheze” alergenii pentru indepartare. Atunci cand prea multa histamina se acumuleaza in corpul vostru pe o perioada lunga de timp, se vor opri si simptomele de alergie, cum ar fi durerile de cap, mancarimea si altele.



