6 semne că ești bolnav pe care le ignori, deși nu ar trebui

Semne ca esti bolnav. Este clar ca sanatatea ti s-a dus pe apa sambetei atunci cand ai fost diagnosticat cu cancer, ai suferit un atac de cord sau esti pe dializa. Asemenea crize de sanatate reprezinta punctul zero al oricarei persoane care acum este foarte motivat sa faca schimbari in dieta dar si a stilului de viata astfel incat sa rezolve aceste probleme de sanatate.

Stiai insa, ca mult inainte de a ajunge la acest stadiu, corpul iti ofera semnale de avertizare? Este adevarat ca organismul „vorbeste in soapte”, iar daca nu-l asculti cand vorbeste incet atunci corpul incepe sa „tipe”. Cum stii ca organismul iti sopteste?

Iata 6 semne ca esti bolnav pe care le ignori, desi nu ar trebui.

1. Dormi prost

Nivelul hormonului stresului, cortizolul, ar trebui sa scada noaptea permitand astfel corpului sa se odihneasca si sa-si incarce bateriile. In cazul in care organismul a fost supus unei perioade lungi de stres, s-a activat permanent reactia de tipul „lupta sau fugi”. Intr-o asemenea situatie, mecanismele corpului de autoregenerare au de suferi, iar tu te imbolnavesti.

2. Ai corpul in forma de mar

Oamenii supraponderali se impart, de regula, in doua categorii: „mar” care au surplusul de greutate in jurul mijlocului si „para”, unde grasimea este depozitata in zona coapselor. Adevarul este ca supraponderabilitatea semnalizeaza probleme de sanatate, insa persoanele care au corpul in forma de mar prezinta un risc mai ridicat de a se confrunta cu boli de inima decat cei care arata ca o para.

3. Culoarea urinei este galben inchis

Hidratarea este esentiala pentru un corp sanatos, iar cand este bine hidratat urina ar trebui sa fie aproape clara. Daca este galbena, atunci s-ar putea sa nu consumi suficiente lichide. Aminteste-ti ca bauturile cafeinizate ori alcoolice sunt, de fapt, deshidratante, iar sucurile acidulate sunt pline de chimicale asa ca ramai la apa, ceaiuri din plante sau ceai verde.

