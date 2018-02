6 remedii terapeutice cu urzici

Urzicile sunt plante perene, foarte raspandite la noi in tara si folosite de mii de ani pentru a trata o mare varietate de afectiuni.

Urzicile se foloseste in medicina datorita continutului bogat in vitaminele A, B2, C si K, clorofila, mucilagii si substante azotoase care tonifica si revigoreaza organismul, indepartand astenia de primavara. Substanta care irita pielea este formata din acid formic, o enzima si o toxina.



Cu un asemenea potential vindecator, nici nu e de mirare ca urzicile au o multitudine de recomandari terapeutice.



Iata cateva remedii terapeutice cu urzici:



1. Remediu cu urzici pentru colon iritabil



Se recomanda sucul de urzici. Acesta se obtine prin mixarea frunzelor si un pahar cu apa care se lasa la malaxat pentru 2 minute. Este un adevarat elixir pentru tubul digestiv, dar si pentru intestine. Acest suc de urzici are efect cicatrizant si calmant, ajuta la refacerea tesuturilor de protectie din tubul digestiv, lezate sau distruse de procesele infectioase. Persoanele care nu suporta urzica in stare cruda vor consuma urzica fiarta.



Iata cum se prepara fiertura de urzici: 3-4 maini de urzici se curata si apoi se spala, dupa care se pun la fiert la foc tare, in apa cat sa le cuprinda. Dupa jumatate de ora, zeama obtinuta in urma fierberii se scurge intr-o cana, iar in urzicile strecurate se adauga sare dupa gust, putin ulei de masline si suc de lamaie. Se poate bea la 2 ore dupa masa.



