Şase lucruri pe care bărbaţii nu le observă în timpul unei partide de amor

În timp ce femeile sunt mai conştiente de sine şi de ce se întâmplă în jurul lor, chiar şi atunci când fac sex, bărbaţii sunt mai pierduţi în fierbinţeala momentului şi chiar nu observă unele lucruri care, de altfel, le obsedează pe femei.

Femeile observă chestii şi în timp ce fac sex, iar acest lucru nu este unul tocmai bun. O femeie care o să se uite la cum I se mişcă burtica în timp ce se lasă pătrunsă nu se poate bucură de momentele de plăcere sexuală. Bărbaţii în schimb sunt mai “înţelepţi”, căci ei chiar nu observă multe lucruri în timpul partidelor de sex, iar adesea este vorba chiar de acele chestiuni care le jenează pe femei.



Kilogramele în plus



Degeaba îşi trage burta o femeie în timpul sexului, partenerul ei nu o să fie conştient de colăceii ei tocmai în momentele de plăcere. Motivul? În timpul sexul, mai exact atunci când există plăcere sexuală, este eliberat un cocktail de hormoni, printre care se numără oxitocina, testosteronul şi dopamină. Toate acestea fac că bărbatul să se piardă în vâltoarea sexuală şi să nu mai vadă că partenera lui are câteva kilograme în plus. Aşadar, femeile ar trebui să renunţe să se mai preocupe de silueta în timp ce fac sex.



Forma sânilor



Unele femei sunt preocupate de formă sânilor proprii. Unele îi consideră prea îndepărtaţi (aşa-zişii sâni “certaţi”), altele consideră că au sănii prea lăsaţi sau că unele poziţii chiar nu le avantajează bustul. Ei bine, prea puţin contează pentru bărbaţi cum arată sănii unei femei. Dacă a ajuns cu ea în pat, înseamnă că o doreşte sexual şi că o vrea cu tot cu sâni cu tot, aşa cum or fi ei. Mai mult, bărbaţii se simt excitaţi şi de simplă apropiere trupească pe care o au cu femeile cu care fac sex, iar forma sânilor, cât de ţepeni sunt sau nu, chiar nu este o miza în momentele de plăcere.

