6 alimente dietetice care îngraşă. Tu ştii ce mănânci?

Pe piata gasim foarte multe alimente dietetice, dar s-ar putea ca ele sa nu fie asa de sanatoase precum credem noi. Toate aceste produse care contin grasimi scazute ar putea include si ingrediente prelucrate nesanatoase, ceea ce duce la un numar mai mare de calorii, fara sa stii.

Iata care sunt alimentele dietetice care pot provoca ingrasarea:



Batonul de granola



Este adevarat ca batoanele de granola sunt facute din nuci si ovaz, dar atunci cand zaharul si uleiul sunt adaugate si apoi ambalate intr-un pachet apare o problema. Batoanele de granola gata preparate sunt bogate in zahar adaugat si grasimi nesaturate.



Branza cu continut scazut de grasimi



Se pare ca branza cu continut scazut de grasimi nu este chiar atat de sanatoasa pe cat s-ar crede si contine grasimi intr-o cantitate mare. In schimb, poti opta pentru branza de vaci proaspata sau branza cu continut scazut de sare.



Iaurtul



Una dintre optiunile cele mai des vazute pentru alimente dietetice este iaurtul. Recomandat este sa inlocuiesti iaurtul respectiv cu iaurt grecesc sau iaurt cu continut scazut de grasimi. Iaurtul cu arome de fructe sau iaurtul normal nu difera mult de o ceasca de inghetata in numar de calorii. Opteaza pentru iaurt grecesc pentru a obtine rezultatele dorite.



