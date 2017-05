"5togo. Made in RO" Campanie de susţinere a antreprenoriatului local (P)

5 to go, cel mai mare lanț de cafenele din Romania și totodată cea mai accesată franciză românească de HoReCa de pe teritorul țării lansează astăzi campania de susținere și promovare a antreprenoriatului local, “5togo. Made in RO.”

Acestă campanie dorește să promoveze business-urile și antreprenorii locali ce au contribuit la dezvoltarea brand-ului românesc de succes, 5 to go, prin prisma colaborărilor strânse și a profilelor de business conexe.

Campania “5 togo. Made in RO.” va promova atât furnnizori, distribuitori si producători de materii prime locale, cât și antreprenori energici ce au contractat francize 5 To Go, contribuind substanțial la dezvoltarea business-ului și totodată la dezvoltarea comerțului stradal, esențial pentru creșterea turismului local.

“5 To Go este un brand 100% românesc, iar această campanie a fost creată în scop de mulțumire față de oamenii și companiile ce ne-au susținut încă de la început și datorită cărora lanțul de cafenele s-a dezvoltat impresionant într-un timp foarte scurt”, spune Lucian Bădilă, Co-Fondator 5togo

Prin campania “5togo. Made in RO” compania dorește să demonstreze și să atragă atenția asupra faptului că și pe plan local pot lua naștere afaceri și brand-uri cu potențial fenomenal de dezvoltare, competitive cu brand-urile internaționale.

“5 to go s-a dezvoltat exclusiv prin fonduri proprii și de proveniență locală, folosind produse românești sau provenind de la distribuitori locali. Totodată, prin amploarea pe care proiectul 5 to go a căpătat-o, am contribuit concomitent, activ, la dezvoltarea business-urilor partenerilor noștri și la crearea de peste 25 de noi societăți comerciale și zeci de locuri de muncă pentru comunitatea locală”, a declarat Radu Savopol, Co-Fondator 5togo.

În următoarele luni, veți putea afla povestea de succes din spatele companiilor conexe și francizelor 5 to go în secțiunea Antreprenor Local aflată pe noul site-ul www.fivetogo.ro

Poveștile partenerilor noștrii își vor face apariția succesiv timp de aproximativ 6 luni de zile și vor face referire la modul în care a luat naștere călătoria 5 togo și felul în care această colaborare a influențat dezvoltarea business-ului propriu sau parcursul antreprenorial personal.

Campania debutează cu Laura Poenaru - antreprenor local, francizor 5 to go Craiova și Călin Țiplea- reprezentant B&B Group. Ambele povesti le puteți afla accesând http://fivetogo.ro/categorie/antreprenor-local/ și vizitând pagina de Facebook - Antreprenor Local (www.facebook.com/antreprenorlocal)

Dorim să transmite un zâmbet de mulțumire și prietenilor nostrii, din toată țara, ce au îmbrățișat cu căldură conceptul de cafenea "to go" , clienții noștri fără de care 5 to go nu s-ar fi aflat astăzi pe lista celor mai puternice brand-uri românești din domeniul Horeca.

Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Smile, there is coffee!