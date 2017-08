5 zodii care obişnuiesc să arunce BLESTEME. Să NU te pui cu ele!

Blestemul este unul dintre cele mai grele pacate facute la nervi.

Aveti grija sa nu suparati niciodata una dintre aceste 5 zodii!



Berbec



Berbecii sunt foarte usor de suparat, iar cand se enerveaza, acestia nu se mai pot gandi la altceva decat la cum se pot razbuna pe persona care le-a gresit in mod voit, iar atunci este o posibilitate sa blesteme foarte rau persoana care a gresit in fata lor. Acestia nu vor invata sa ierte decat in cazul in care este la mijloc o iubire adevarata ce va sta in calea urii si a greselii facute.



