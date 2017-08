5 smartwatch-uri cu preturi excelente

StilPropriu.ro va propune astazi o serie de 5 ceasuri inteligente care au si un design deosebit de elegant.

StilPropriu.ro – Toate modelele de smartwatch-uri disponibile in oferta pot fi gasite AICI.

StilPropriu.ro va propune o serie de modele de ceasuri inteligente care pot fi purtate cu usurinta si la o tinuta eleganta. Modelele sunt potrivite doar pentru barbati.

StilPropriu.ro – Smartwatch Ora Prisma Phone 2

Primul model de ceas inteligent foarte elegant, dupa cum puteti vedea si in imagine, este unul destul de accesibil cu un buget mic. Ceasu Ora Prisma Phone 2 are 1.54 inch diagonala display-ului sau, este de culoare neagra si cantareste doar 60g. Aflati pretul sau dar si toate functiile AICI.

StilPropriu.ro – Ora Onyx

Un alt model de ceas inteligent tot de la brandul Ora este Onyx, un ceas negru cu curea din imitatie de piele. Ceasul cantareste doar 52g si indeplineste o multime de functii, de agenda, raspundere la apeluri, afisare mesaje de pe telefon si de pe whatsapp dar si multe altelel. Pretul poate fi gasit AICI.

StilPropriu.ro – Smartwatch CuboQ Leather

Trecem la un ceas ceva mai costisitor dar si mai elegant si parca chiar mai...inteligent fata de modelele prezentate anterior. Ceasul CuboQ are curea de piele, este extrem de elegant, inchis de culoare, conectivitate bluetooth 3.0, memorie de 128M RAM si o rezolutie a ecranului de tip LCD de 240x240 pixeli. Camera fotografiaza la 1.2 mp si ceasul poate admite cartela sim si cartela micro SD. Toate detaliile le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Smartwatch CuboQ Copper

Un alt ceas foarte interesant este acest model CuboQ Copper care are bluetooth 3.0, camera foto de 0.3 mp, bratara este cauciucata si are o baterie ce permite 3 ore de conversatie. Ceasul este compatibil cu android, oferta include si un cablu USB si unul micro USB. Ceasul indeplineste mai multe functii de apeluri, mesagerie, cautare in dispozitive prin bluetooth, notificari, captura de la distanta si multe altele. Toate detaliile le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Samsung Gear S2 Classic

Ultimul ceas pe care vi-l recomandam in acest articol este celebrul Smartwatch Samsung Gear S2 Classic. Ceasul beneficiaza de o reducere de pret foarte, foarte mare de la StilPropriu.ro, are un design extrem de elegant si gasiti mai multe poze, detalii dar si pretul AICI.